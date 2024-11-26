В Курской области воины ССО успешно ликвидировали захватчиков

Российские захватчики перед ликвидацией. Фото: скриншот

Воины Сил Специальных Операций совершили блестящий налет на позиции российских захватчиков в Курской области России. В результате удачной операции были ликвидированы два врага.

Видео успешных действий украинских защитников было обнародовано на странице ССО в Telegram во вторник, 26 ноября.

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"Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области", — говорится в сообщении.

В результате удачных действий были ликвидированы два российских захватчика.

Ранее мы писали, что бойцы ССО обнаружили логистические пути, технику и позиции врага. После этого они нанесли по оккупантам прицельные удары и уничтожили их бронетехнику, гаубицы и полевые арсеналы.

Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".