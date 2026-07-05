Воїни СБУ уразили логістику та військову інфраструктуру на ТОТ

Вибух в Росії. Фото: соцмережі

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Воїни Служби безпеки України продовжують знищувати логістику та військову інфраструктуру противника на тимчасово окупованих територіях. Захисники щодня скорочують бойовий потенціал російської армії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Удари СБУ по цілях окупантів

"Виконуючи поставлені Президентом України завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Упродовж минулого тижня в результаті скоординованих дій було завдано ударів по об’єктах військової логістики, складах боєприпасів і пального, а також по інфраструктурі підрозділів безпілотних систем противника.

"СБУ щодня скорочує бойовий потенціал російської армії — не лише на передовій, а й у тилу ворога. Окрема наша увага сконцентрована на тимчасово окупованих територіях, де ми послідовно знищуємо все, що дозволяє ворогу воювати: склади боєприпасів, пальне, логістичні маршрути, зв’язок та інфраструктуру управління військами", — наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Зокрема, оператори СБУ знищили пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів на Миколаївщині, склади пально-мастильних матеріалів у Криму, а також важливий вузол звʼязку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Бійці СБУ завдали також точкових ударів по складах боєприпасів російських окупантів у декількох населених пунктах Запорізької області.

Крім того, під ураження потрапили об’єкти матеріально-технічного забезпечення та військового майна загарбників у Херсонській і Запорізькій областях.

"Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова, упродовж червня українські воїни уразили понад 200 000 російських цілей.

Крім того, нещодавно Сили оборони України завдали нових уражень по військових обʼєктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під ударами були залізничний міст, станція радіоелектронної боротьби та підрозділ радіоелектронної розвідки РФ.