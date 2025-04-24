Як суд покарав військовослужбовця за побиття цивільного чоловіка

Печерський районний суд міста Києва. Фото: pc.ki.court.gov.ua

У Києві військовослужбовець побив цивільного чоловіка. За умисне тяжке тілесне ушкодження, якого зазнав потерпілий, його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Печерський районний суд міста Києва ухвалив 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 26 березня фігурант біля ТЦ "Гулівер" поконфліктував із цивільним, схопив його за плече та сильно вдарив перепліччям по обличчю. Від удару потерпілий утратив свідомість і впав на бетонне покриття. Медики діагностували в нього тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, тяжкий забій головного мозку, субдуральну та епідуральну гематоми.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав свою провину. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили цей термін двома роками іспитового.

Нагадаємо військовий звернувся до суду, аби оскаржити рішення командира військової частини. Той відмовився звільняти його зі служби. Суд задовольнив позов бійця.

Також ми повідомляли, що в Києві затримали хлопців, які в Гідропарку побили військовослужбовця. Обидва порушники неповнолітні. Одному з них 17 років, іншому лише 15.