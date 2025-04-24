Как суд наказал военнослужащего за избиение гражданского мужчины

Печерский районный суд города Киева. Фото: pc.ki.court.gov.ua

В Киеве военнослужащий избил гражданского мужчину. За умышленное тяжкое телесное повреждение, которое получил потерпевший, его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Печерский районный суд города Киева вынес 7 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 26 марта фигурант возле ТЦ "Гулливер" поконфликтовал с гражданским, схватил его за плечо и сильно ударил запястьем по лицу. От удара пострадавший потерял сознание и упал на бетонное покрытие. Медики диагностировали у него тяжкие телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили этот срок двумя годами испытательного.

Напомним, военный обратился в суд, чтобы обжаловать решение командира воинской части. Тот отказался увольнять его со службы. Суд удовлетворил иск бойца.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали парней, которые в Гидропарке избили военнослужащего. Оба нарушителя несовершеннолетние. Одному из них 17 лет, другому всего 15.