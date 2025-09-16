Відео
Головна Новини дня Ворожий дрон вдарив по Харкову — є постраждалі

Ворожий дрон вдарив по Харкову — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:10
Атака на Харків 16 вересня - двоє людей постраждало
Термінова новина

Російські окупанти атакували Слобідський район Харкова бойовими безпілотниками. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Читайте також:
Ворожий дрон вдарив по Харкову — є постраждалі - фото 1
Допис Терехова. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Харків

Очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар ворожим БпЛА зафіксовано у Слобідському районі міста.

На місці спалахнула пожежа.

"На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", — додав він.

Ворожий дрон вдарив по Харкову — є постраждалі - фото 2
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
