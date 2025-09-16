Атака на Харків 16 вересня - двоє людей постраждало

Термінова новина

Російські окупанти атакували Слобідський район Харкова бойовими безпілотниками. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Харків

Очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар ворожим БпЛА зафіксовано у Слобідському районі міста.

На місці спалахнула пожежа.

"На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", — додав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.