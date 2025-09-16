Атака на Харьков 16 сентября - три человека пострадали

Вражеский дрон ударил по Харькову — есть пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова боевыми беспилотниками. Известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Последствия атаки на Харьков
Глава местной ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар вражеским БпЛА зафиксирован в Слободском районе города.
На месте вспыхнул пожар.
"На месте направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек, еще 13 получили ранения.
В Киевской области в результате сегодняшней атаки дронов горела автостоянка возле торгового центра. Российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту, когда пожар ликвидировали спасатели.
