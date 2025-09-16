Атака на Харьков 16 сентября - три человека пострадали

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова боевыми беспилотниками. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Последствия атаки на Харьков

Глава местной ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар вражеским БпЛА зафиксирован в Слободском районе города.

На месте вспыхнул пожар.

"На месте направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи", — добавил он.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек, еще 13 получили ранения.

В Киевской области в результате сегодняшней атаки дронов горела автостоянка возле торгового центра. Российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту, когда пожар ликвидировали спасатели.