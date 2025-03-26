Атака дронів на Черкаси 26 березня — пошкоджено інфраструктуру

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч проти 26 березня російські війська атакували Черкащину ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Основною ціллю ворога став обласний центр. Однак завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони вдалося уникнути жертв. Українські оборонці успішно знищили 12 ворожих безпілотників.

"На щастя, минулося без потерпілих. Це найголовніше", — підкреслив Табурець.

У Черкаській області внаслідок атаки постраждали цивільні об'єкти

Проте внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт, на якому виникла пожежа — її вже ліквідували.

Також уламками збитого дрона було понівечено складські приміщення приватного підприємства. Наразі триває обстеження території для оцінення масштабів руйнувань.

Нагадаємо, в ніч проти 26 березня у деяких регіонах лунала повітряна тривога через загрозу атаки безпілотників.

Близько 02:00 ночі у Черкаській області прогриміли потужні вибухи.