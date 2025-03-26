Атака дронов на Черкассы 26 марта — повреждена инфраструктура

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 26 марта российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами. В результате атаки зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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Основной целью врага стал областной центр. Однако благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны удалось избежать жертв. Украинские защитники успешно уничтожили 12 вражеских беспилотников.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — подчеркнул Табурец.

В Черкасской области в результате атаки пострадали гражданские объекты

Однако в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, поврежден объект, на котором возник пожар — его уже ликвидировали.

Также обломками сбитого дрона были разбиты складские помещения частного предприятия. Сейчас продолжается обследование территории для оценки масштабов разрушений.

Напомним, в ночь на 26 марта в некоторых регионах звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

Около 02:00 ночи в Черкасской области прогремели мощные взрывы.