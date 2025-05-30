ЗСУ стримують ворога у Сумській області, а окупанти намагаються закріпитись в селах

Бійці ЗСУ з гранатометом. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують просуватись на Сумщині намагаючись закріпитись в окремих селах. Проте ЗСУ роблять все, щоб знищити ворога і тримають позиції.

Про ситуацію на Сумщині доповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Мапа наступу російських окупантів. Фото: Deep State

За його словами, станом на вечір 29 травня оперативна ситуація залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється — десь ініціатива за ЗСУ, десь противник проявляє активність, однак українські герої тримають стрій.

"Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам. Щиро дякуємо кожному захиснику та захисниці за їхню відвагу", — наголосив Григоров.

Він зазначив, що адміністрація спільно з військовими зараз реалізує комплекс заходів для ефективної протидії ворогу та захисту мирних жителів. Разом із тим Григоров закликає мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією.

"Це непросте рішення, але життя — найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою", — написав голова Сумської ОВА.

Чиновник наголосив, що за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини. Він подякував волонтерам, ДСНС, поліції та всім іншим, хто допомагає людям виїхати з небезпечних територій.

Ми повідомляли, що військовий експерт Сергій Грабський застеріг від паніки через активізацію бойових дій на північному сході України. За його словами, наступ російських сил на Сумщині є частиною другорядних ударів і не становить основної загрози на фронті.

Водночас аналітики ISW пояснили, як Росія змінила стратегію та цілі війни в Україні і чому перекидає війська з пріоритетних напрямків.