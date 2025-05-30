ВСУ сдерживают врага в Сумской области, а оккупанты пытаются закрепиться в селах

Бойцы ВСУ с гранатометом с гранатометом. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Сумщине пытаясь закрепиться в отдельных селах. Однако ВСУ делают все, чтобы уничтожить врага и держат позиции.

О ситуации на Сумщине доложил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

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Карта наступления российских оккупантов. Фото: Deep State

По его словам, по состоянию на вечер 29 мая оперативная ситуация остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется — где-то инициатива за ВСУ, где-то противник проявляет активность, однако украинские герои держат строй.

"Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам. Спасибо каждому защитнику и защитнице за их отвагу", — подчеркнул Григоров.

Он отметил, что администрация совместно с военными сейчас реализует комплекс мероприятий для эффективного противодействия врагу и защиты мирных жителей. Вместе с тем Григоров призывает жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией.

"Это непростое решение, но жизнь — высшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой", — написал глава Сумской ОГА.

Чиновник отметил, что за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных общин Сумщины. Он поблагодарил волонтеров, ГСЧС, полицию и всех остальных, кто помогает людям выехать из опасных территорий.

Мы сообщали, что военный эксперт Сергей Грабский предостерег от паники из-за активизации боевых действий на северо-востоке Украины. По его словам, наступление российских сил на Сумщине является частью второстепенных ударов и не представляет основной угрозы на фронте.

В то же время аналитики ISW объяснили, как Россия изменила стратегию и цели войны в Украине и почему перебрасывает войска с приоритетных направлений.