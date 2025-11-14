Російські окупанти вдарили по Хмельниччині — в ОВА проінформували про ситуацію

Ворог атакував Хмельниччину — як відпрацювали сили ППО
Російські окупанти атакували Хмельницьку область. Сили ППО мужньо протистояли удару, за що їм подякував голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Про це Сергій Тюрін повідомив у Телеграм-каналі.
Що відомо про атаку РФ на Хмельниччину
Згідно з повідомленням очільника ОВА регіону, на цей момент не надходила інформація про загиблих чи поранених. Також немає інформації і про руйнування через атаку агресора.
"Дякуємо нашим захисникам неба за професійну та ефективну роботу", — написав Сергій Тюрін.
Тим часом повідомляється, що у Києві зросла кількість постраждалих після нічної атаки на столицю 14 листопада. Вже відомо про 36 поранених.
Наразі у Деснянському районі столиці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів, під якими ще можуть перебувати люди.
