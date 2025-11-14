Российские оккупанты ударили по Хмельницкой области — в ОВА проинформировали о ситуации

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Силы ПВО мужественно противостояли удару, за что их поблагодарил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Об этом Сергей Тюрин сообщил в Телеграмм-канале.

Что известно об атаке РФ на Хмельницкую область

Сообщение главы Хмельницкой ОВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению главы ОВА региона, на данный момент не поступала информация о погибших или раненых. Также нет информации и о разрушениях из-за атаки агрессора.

"Спасибо нашим защитникам неба за профессиональную и эффективную работу", — написал Сергей Тюрин.

Между тем сообщается, что в Киеве возросло количество пострадавших после ночной атаки на столицу 14 ноября. Уже известно о 36 раненых.

Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.