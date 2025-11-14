Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Враг атаковал Хмельницкую область — как отработали силы ПВО

Враг атаковал Хмельницкую область — как отработали силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 23:27
обновлено: 23:27
Российские оккупанты ударили по Хмельницкой области — в ОВА проинформировали о ситуации
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Силы ПВО мужественно противостояли удару, за что их поблагодарил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Об этом Сергей Тюрин сообщил в Телеграмм-канале.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаке РФ на Хмельницкую область

Враг атаковал Хмельницкую область — как отработали силы ПВО - фото 1
Сообщение главы Хмельницкой ОВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению главы ОВА региона, на данный момент не поступала информация о погибших или раненых. Также нет информации и о разрушениях из-за атаки агрессора.

"Спасибо нашим защитникам неба за профессиональную и эффективную работу", — написал Сергей Тюрин.

Между тем сообщается, что в Киеве возросло количество пострадавших после ночной атаки на столицу 14 ноября. Уже известно о 36 раненых.

Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Хмельницкая область ПВО война в Украине атака Хмельницкая ОВА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации