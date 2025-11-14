Российские оккупанты ударили по Хмельницкой области — в ОВА проинформировали о ситуации

Враг атаковал Хмельницкую область — как отработали силы ПВО
Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Силы ПВО мужественно противостояли удару, за что их поблагодарил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Об этом Сергей Тюрин сообщил в Телеграмм-канале.
Что известно об атаке РФ на Хмельницкую область
Согласно сообщению главы ОВА региона, на данный момент не поступала информация о погибших или раненых. Также нет информации и о разрушениях из-за атаки агрессора.
"Спасибо нашим защитникам неба за профессиональную и эффективную работу", — написал Сергей Тюрин.
Между тем сообщается, что в Киеве возросло количество пострадавших после ночной атаки на столицу 14 ноября. Уже известно о 36 раненых.
Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.
