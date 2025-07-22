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Головна Новини дня Ворог атакував "Калібрами" Суми — серед постраждалих є дитина

Ворог атакував "Калібрами" Суми — серед постраждалих є дитина

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 01:49
Окупанти здійснили атаку на Суми, через що серед постраждалих опинилась дитина, а у місті пошкоджені житлові будинки
Наслідки удару окупантів РФ по Сумах. Фото: Кадр з відео

Пізно ввечері 21 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Суми. Цього разу вони били ракетами "Калібр" та артилерією, через що є пошкодження житлових будинків, а серед потерпілих опинилась дитина.

Про це повідомляють у Сумській ОВА.

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Які наслідки атаки окупантів на Суми

За інформацією місцевої влади, росіяни здійснили артилерійський обстріл Ковпаківського району міста Суми. Крім того, за інформацією в.о. міського голови Артема Кобзаря, атака була здійснена двома комплексами "Калібр".

Внаслідок атаки постраждало декілька житлових будинків та нежитлових приміщень. За попередніми даними, троє осіб отримали поранення, серед них дитина.

Крім того, пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів. Значна кількість жителів району, які стали свідками атаки, перебувають у стані шоку.

Соціальні служби міста вже облаштували штаб у дитячому садку №22. Тут мешканцям надаватимуть необхідну консультацію, а зранку розпочнеться проведення ремонтних робіт.

Раніше ми повідомляли, що минулої ночі армія РФ здійснила масштабну атаку на Київ. У місті були пожежі й пошкоджено вхід у метро Лук'янівська. 

Також минулої ночі російські окупанти били й по Харкову. У місті зафіксовані численні пожежі та руйнування.

Суми війна в Україні атака калібри постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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