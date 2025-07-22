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Главная Новости дня Враг атаковал "Калибрами" Сумы — среди пострадавших есть ребенок

Враг атаковал "Калибрами" Сумы — среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 01:49
Оккупанты совершили атаку на Сумы, из-за чего среди пострадавших оказался ребенок, а в городе повреждены жилые дома
Последствия удара оккупантов РФ по Сумах. Фото: Кадр из видео

Поздно вечером 21 июля российские оккупанты в очередной раз цинично обстреляли Сумы. На этот раз они били ракетами "Калибр" и артиллерией, из-за чего есть повреждения жилых домов, а среди пострадавших оказался ребенок.

Об этом сообщают в Сумской ОГА.

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По информации местных властей, россияне осуществили артиллерийский обстрел Ковпаковского района города Сумы. Кроме того, по информации и.о. городского головы Артема Кобзаря, атака была осуществлена двумя комплексами "Калибр".

В результате атаки пострадало несколько жилых домов и нежилых помещений. По предварительным данным, три человека получили ранения, среди них ребенок.

Кроме того, повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. Значительное количество жителей района, которые стали свидетелями атаки, находятся в состоянии шока.

Социальные службы города уже обустроили штаб в детском саду №22. Здесь жителям будут предоставлять необходимую консультацию, а утром начнется проведение ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью армия РФ осуществила масштабную атаку на Киев. В городе были пожары и поврежден вход в метро Лукьяновская.

Также минувшей ночью российские оккупанты били и по Харькову. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.

Сумы война в Украине атака калибры пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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