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Ворог атакує Україну — хто під загрозою ударів

19 березня 2025 23:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На більшій частині України оголошена повітряна тривога
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В ці хвилини на частині території України є небезпека атаки ворожих дронів. Майже половина регіонів готується збивати ворожі цілі. 

Про це повідомляє моніторинговий сервіс Ukrainealarm.

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Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: map.ukrainealarm.com

Згідно з повідомленням порталу, Харківська, Луганська, Донецька, Полтавська, Запорізька області в зоні враження російських дронів-камікадзе. Те саме стосується Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей. В межах атаки перебуває і Київська область. 

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