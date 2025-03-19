На більшій частині України оголошена повітряна тривога

Термінова новина

В ці хвилини на частині території України є небезпека атаки ворожих дронів. Майже половина регіонів готується збивати ворожі цілі.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс Ukrainealarm.

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Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: map.ukrainealarm.com

Згідно з повідомленням порталу, Харківська, Луганська, Донецька, Полтавська, Запорізька області в зоні враження російських дронів-камікадзе. Те саме стосується Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей. В межах атаки перебуває і Київська область.

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