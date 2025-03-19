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Враг атакует Украину — кто под угрозой ударов

19 марта 2025 23:13
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На большей части Украины объявлена воздушная тревога
Срочная новость
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В эти минуты на части территории Украины есть опасность атаки вражеских дронов. Почти половина регионов готовится сбивать вражеские цели.

Об этом сообщает мониторинговый сервис Ukrainealarm.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: map.ukrainealarm.com

Согласно сообщению портала, Харьковская, Луганская, Донецкая, Полтавская, Запорожская области в зоне поражения российских дронов-камикадзе. То же касается Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей. В пределах атаки находится и Киевская область.

Новость обновляется...

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