ВООЗ: Через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей
Понад 1300 смертей зафіксували в європейських країнах з 21 червня через аномально спекотну температуру повітря. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус заявив, що зараз у життєво небезпечних погодних умовах перебувають близько 150 мільйонів людей. Наразі у багатьох регіонах масово закривають школи, а місцеві енергетичні системи вже не витримують колосального навантаження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса у соцмережі X.
Європейські антирекорди спеки
Європейський континент зараз нагрівається найшвидше на планеті, а темпи зростання температури тут удвічі перевищують середні глобальні показники.
Раніше критичні хвилі спеки фіксували приблизно раз на покоління, але через глобальне потепління це перетворилося на щорічне явище.
Будинки, робочі місця та освітні заклади в Європі просто не були пристосовані до подібних температурних умов.
Наразі ВООЗ закликає уряди ЄС негайно впроваджувати плани захисту населення і активно працює з країнами-членами для зменшення загроз для здоров'я людей від екстремальних погодних умов.
Ситуація з кліматом погіршується, тому ВООЗ вважає, що діяти країнам потрібно максимально швидко для уникнення нових жертв.
Як писали Новини.LIVE раніше, сильна спека в Україні пов'язана з африканським атмосферним фронтом. Гаряче повітря надходить в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи. Водночас майже щодня будуть можливі короткочасні дощі та грози.
Також ми писали, що за прогнозами Наталки Діденко, спека в Україні скінчиться 2-3 липня. Після цього прогнозується переважно тепла і не дуже спекотна погода на протязі всього липня.
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