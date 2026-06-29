ВООЗ: Через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей

Люди охолоджуються у фонтані біля Ейфелевої вежі. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Олександр Шорохов Редактор

Понад 1300 смертей зафіксували в європейських країнах з 21 червня через аномально спекотну температуру повітря. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус заявив, що зараз у життєво небезпечних погодних умовах перебувають близько 150 мільйонів людей. Наразі у багатьох регіонах масово закривають школи, а місцеві енергетичні системи вже не витримують колосального навантаження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса у соцмережі X.

Європейські антирекорди спеки

Європейський континент зараз нагрівається найшвидше на планеті, а темпи зростання температури тут удвічі перевищують середні глобальні показники.

Повідомлення глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса. Фото: скріншот

Раніше критичні хвилі спеки фіксували приблизно раз на покоління, але через глобальне потепління це перетворилося на щорічне явище.

Будинки, робочі місця та освітні заклади в Європі просто не були пристосовані до подібних температурних умов.

Наразі ВООЗ закликає уряди ЄС негайно впроваджувати плани захисту населення і активно працює з країнами-членами для зменшення загроз для здоров'я людей від екстремальних погодних умов.

Ситуація з кліматом погіршується, тому ВООЗ вважає, що діяти країнам потрібно максимально швидко для уникнення нових жертв.

Як писали Новини.LIVE раніше, сильна спека в Україні пов'язана з африканським атмосферним фронтом. Гаряче повітря надходить в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи. Водночас майже щодня будуть можливі короткочасні дощі та грози.

Також ми писали, що за прогнозами Наталки Діденко, спека в Україні скінчиться 2-3 липня. Після цього прогнозується переважно тепла і не дуже спекотна погода на протязі всього липня.