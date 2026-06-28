РФ намагається просуватися на Гуляйпільському напрямку — Сили оборони

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Фото: Facebook/Владислав Волошин

Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де російські війська намагаються активно просуватися та закріпитися на окремих рубежах. Лише за останню добу на цій ділянці зафіксували 27 бойових зіткнень, що є одним із найвищих показників на всій лінії фронту.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає Новини.LIVE.

Яка наразі ситуація на Гуляйпільському напрямку

"Найскладніший напрямок у нас на півдні — це Гуляйпільський, тому що противник проводить тут значну кількість боєзіткнень", — зазначив Волошин.

Речник Сил оборони пояснив, що російські війська продовжують намагатися виконати поставлені командуванням завдання, зокрема просунутися вглиб оборони та вийти на визначені рубежі й населені пункти, що супроводжується постійними штурмовими діями.

"Противник тут намагається вийти на певні рубежі, захопити населені пункти, тому проводить доволі активно штурмові дії", — додав Волошин.

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За словами Волошина, Гуляйпільський напрямок уже близько трьох місяців залишається одним із найактивніших на всій лінії фронту. Водночас інтенсивність бойових зіткнень у різні періоди може змінюватися залежно від ситуації на полі бою, однак загальна активність ворога тут зберігається на високому рівні.

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Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про безпекову ситуацію в регіоні. За його словами, у Запоріжжі розпочали роботу над посиленням пасивного захисту, зокрема на ключових логістичних магістралях планують облаштувати антидронові шляхи.