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Волонтерку з Великої Британії знайшли мертвою у Києві

29 грудня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Волонтерку з Великої Британії знайшли мертвою у Києві
Волонтерка із Великої Британії Катерина Мельничук. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві знайшли мертвою 25-річну громадянку Великої Британії Катерину Мельничук. Дівчина, яка мала медичну освіту, вирушила в Україну як волонтер.

Про це пише Daily Mail.

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Дівчина була виявлена мертвою вранці у Києві, 24 грудня. Її виявили військові 151 підрозділ Сил спеціальних операцій.

За словами колег дівчини, Катерина померла у своєму ліжку.

Наразі передбачається, що в її смерті немає підозрілих обставин, проте офіційних коментарів немає. Ведуться процедури з'ясування причин її смерті.

Видання зазначає, що Катерину, яку ласкаво називали "Кет", пам'ятають як інструктора та бойового медика у групі Menace Medics.

Волонтерство в Україні

Варто зазначити, що останні півтора року вона присвятила волонтерству в Україні, беручи участь у медичних місіях та операціях, особливо в рамках StaySafeUA, волонтерської групи, яка підтримує людей, які мешкають на лінії фронту.

У своєму пості від 28 листопада вона згадала, що провела свої перші дні роботи у швидкій допомозі, яку їй подарували.

Також Кет дала інтерв'ю місцевому журналісту. Вона розповіла про своє рішення виїхати з Брістола до України, пояснивши, що почувається зобов'язаною надати допомогу.

Нагадаємо, що в Україні хочуть змінити правила ввезення гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану. Нові вимоги мають спростити процедуру ввезення необхідної допомоги. Втім, волонтери так не рахують.

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