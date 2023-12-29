Волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве

Волонтер из Великобритании Катерина Мельничук. Фото: соцсети

В Киеве нашли мертвой 25-летнюю гражданку Великобритании Екатерину Мельничук. Девушка, имевшая медицинское образование, отправилась в Украину в качестве волонтера.

Об этом пишет Daily Mail.

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Девушка была обнаружена мертвой утром в Киеве, 24 декабря. Ее обнаружили военные 151 подразделения Сил специальных операций.

По словам коллег девушки, Катерина умерла в своей постели.

На данный момент предполагается, что в ее смерти нет подозрительных обстоятельств, однако официальные комментарии отсутствуют. Ведутся процедуры для выяснения причин ее смерти.

Издание указывает, что Екатерину, которую ласково называли "Кэт", помнят как инструктора и боевого медика в группе Menace Medics.

Волонтерство в Украине

Стоит отметить, что последние полтора года она посвятила волонтерству в Украине, участвуя в медицинских миссиях и операциях, особенно в рамках StaySafeUA, волонтерской группы, поддерживающей людей, живущих на линии фронта.

В своем посте от 28 ноября она упомянула, что провела свои первые дни работы в скорой помощи, которую ей подарили.

Также "Кэт" дала интервью местному журналисту. Она рассказала о своем решении уехать из Бристола в Украину, объяснив, что чувствует себя обязанной оказать помощь.

Напомним, что в Украине хотят изменить правила ввоза гуманитарных грузов в условиях военного положения. Новые требования должны упростить процедуру ввоза необходимой помощи. Впрочем, волонтеры так не считают.