Як суд покарав за продаж гуманітарної допомоги керівників благодійних організацій

Прокурор і представник СБУ на складі, де керівники благодійних організацій зберігали гуманітарну допомогу, яку планували продати. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Керівники благодійних організацій із Миколаївської та Чернівецької областей продавали гуманітарну допомогу. Порушників засудили до ув'язнення.

Про це в четвер, 9 січня, повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, керівник однієї із благодійних організацій на Миколаївщині, заручившись підтримкою знайомого волонтера з Буковини, організував гуртову торгівлю гуманітарною допомогою, яку благодійний фонд отримав від іноземних донорів. Партії медичних халатів та антисептиків фігуранти вирішили реалізувати за ціною нижчою за ринкову. Потенційних покупців вони шукали серед знайомих і підприємців, яким надсилали комерційні пропозиції. "Товари" зберігали на орендованих складських приміщення в Чернівцях і Луцьку.

Буковинця затримали після одержання ним 600 тисяч гривень виторгу за продаж 18 тисяч медичних халатів. У складських приміщеннях на території Чернівецької та Волинської областей виявили та вилучили ще майже 180 тисяч медичних халатів і понад 65 тисячі антисептиків загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Рішення суду

Суд визнав фігурантів винним і призначив їм покарання у вигляді п'яти та двох із половиною років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на три роки, з конфіскацією майна.

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