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Волонтеры продавали гуманитарную помощь — что решил суд

10 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал за продажу гуманитарной помощи руководителей благотворительных организаций
Прокурор и представитель СБУ на складе, где руководители благотворительных организаций хранили гуманитарную помощь, которую планировали продать. Фото: Черновицкая областная прокуратура
Виктория Козырь - редактор

Руководители благотворительных организаций из Николаевской и Черновицкой областей продавали гуманитарную помощь. Нарушителей приговорили к заключению.

Об этом в четверг, 9 января, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, руководитель одной из благотворительных организаций на Николаевщине, заручившись поддержкой знакомого волонтера из Буковины, организовал оптовую торговлю гуманитарной помощью, которую благотворительный фонд получил от иностранных доноров. Партии медицинских халатов и антисептиков фигуранты решили реализовать по цене ниже рыночной. Потенциальных покупателей они искали среди знакомых и предпринимателей, которым присылали коммерческие предложения. "Товары" хранили на арендованных складских помещения в Черновцах и Луцке.

Буковинца задержали после получения им 600 тысяч гривен выручки за продажу 18 тысяч медицинских халатов. В складских помещениях на территории Черновицкой и Волынской областей обнаружили и изъяли еще почти 180 тысяч медицинских халатов и более 65 тысяч антисептиков общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

Решение суда

Суд признал фигурантов виновным и назначил им наказание в виде пяти и двух с половиной лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной помощью, сроком на три года, с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове студентка нанесла мужчине легкие телесные повреждения, избив его букетом роз и железной палкой. Девушку приговорили к общественным работам.

Также мы сообщали, что 28-летний житель Черновицкой области пытался переправить за границу трех парней. За содеянное он проведет семь лет за решеткой.

суд благотворительность гуманитарная помощь волонтеры судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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