Посадовці Запоріжжя оформлювали підлеглим фальшиві відрядження на фронт — ті просто сиділи в кабінетах

"Воювали" в кабінетах — суд за привласнення "бойових" виплат
Посадовці у Запоріжжі організували корупційну схему, за якою оформлювали підлеглим фальшиві виплати "бойових" за відрядження "на нуль". Ті у свою чергу, сиділи у місті і нікуда не виїжджали.
Злочинну схему розкрило ДБР і тепер "кабінетних воїнів" чекає суд.
Як працювала схема
Командир частини підписував накази про нібито виконання бойових завдань. Начальник фінансів слухняно вносив ці дані у розрахункові відомості.
У документах значилося, що обрані "бійці" героїчно воюють на передовій у Харківській та Луганській областях.
Реальність була іншою. Ці люди сиділи в тилу, не залишаючи місця постійної дислокації. Гроші, призначені для реальних захисників, отримували наближені до керівництва штабні працівники.
Загальна сума збитків — майже 700 тисяч гривень.
Що загрожує офіцерам
ДБР завершило розслідування і посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Перспектива невтішна: їм загрожує до шести років позбавлення волі. Суд уже наклав арешт на майно обвинувачених — його можуть конфіскувати. Зараз також вирішується питання про примусове повернення вкрадених у держави коштів.
