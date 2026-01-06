Посадовці Запоріжжя оформлювали підлеглим фальшиві відрядження на фронт — ті просто сиділи в кабінетах

ДБР проводить процесуальні дії у справі про незаконні виплати військовим. Теруправління ДБР у Мелітополі

Посадовці у Запоріжжі організували корупційну схему, за якою оформлювали підлеглим фальшиві виплати "бойових" за відрядження "на нуль". Ті у свою чергу, сиділи у місті і нікуда не виїжджали.

Злочинну схему розкрило ДБР і тепер "кабінетних воїнів" чекає суд.

Як працювала схема

Командир частини підписував накази про нібито виконання бойових завдань. Начальник фінансів слухняно вносив ці дані у розрахункові відомості.

У документах значилося, що обрані "бійці" героїчно воюють на передовій у Харківській та Луганській областях.

Реальність була іншою. Ці люди сиділи в тилу, не залишаючи місця постійної дислокації. Гроші, призначені для реальних захисників, отримували наближені до керівництва штабні працівники.

Загальна сума збитків — майже 700 тисяч гривень.

Що загрожує офіцерам

ДБР завершило розслідування і посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Перспектива невтішна: їм загрожує до шести років позбавлення волі. Суд уже наклав арешт на майно обвинувачених — його можуть конфіскувати. Зараз також вирішується питання про примусове повернення вкрадених у держави коштів.

