Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Воевали" в кабинетах — суд за присвоение "боевых" выплат

"Воевали" в кабинетах — суд за присвоение "боевых" выплат

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 03:32
Чиновники Запорожья оформляли подчиненным фальшивые командировки на фронт — те просто сидели в кабинетах
ГБР проводит процессуальные действия по делу о незаконных выплатах военным. Теруправление ГБР в Мелитополе

Чиновники в Запорожье организовали коррупционную схему, по которой оформляли подчиненным фальшивые выплаты "боевых" за командировки "на ноль". Те в свою очередь, сидели в городе и никуда не выезжали.

Преступную схему раскрыло ГБР и теперь "кабинетных воинов" ждет суд.

Реклама
Читайте также:

Как работала схема

Командир части подписывал приказы о якобы выполнении боевых задач. Начальник финансов послушно вносил эти данные в расчетные ведомости.

В документах значилось, что избранные "бойцы" героически воюют на передовой в Харьковской и Луганской областях.

Реальность была другой. Эти люди сидели в тылу, не покидая места постоянной дислокации. Деньги, предназначенные для реальных защитников, получали приближенные к руководству штабные работники.

Общая сумма ущерба — почти 700 тысяч гривен.

Что грозит офицерам

ГБР завершило расследование и должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УКУ).

Перспектива неутешительная: им грозит до шести лет лишения свободы. Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых — его могут конфисковать. Сейчас также решается вопрос о принудительном возвращении украденных у государства средств.

Ранее мы рассказывали, какое денежное обеспечение будут получать военнослужащие начиная с 1 января.

Также узнавайте, какие льготы будут доступны защитникам.

суд ГБР выплаты ВСУ Запорожье судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации