Чиновники Запорожья оформляли подчиненным фальшивые командировки на фронт — те просто сидели в кабинетах

ГБР проводит процессуальные действия по делу о незаконных выплатах военным. Теруправление ГБР в Мелитополе

Чиновники в Запорожье организовали коррупционную схему, по которой оформляли подчиненным фальшивые выплаты "боевых" за командировки "на ноль". Те в свою очередь, сидели в городе и никуда не выезжали.

Преступную схему раскрыло ГБР и теперь "кабинетных воинов" ждет суд.

Как работала схема

Командир части подписывал приказы о якобы выполнении боевых задач. Начальник финансов послушно вносил эти данные в расчетные ведомости.

В документах значилось, что избранные "бойцы" героически воюют на передовой в Харьковской и Луганской областях.

Реальность была другой. Эти люди сидели в тылу, не покидая места постоянной дислокации. Деньги, предназначенные для реальных защитников, получали приближенные к руководству штабные работники.

Общая сумма ущерба — почти 700 тысяч гривен.

Что грозит офицерам

ГБР завершило расследование и должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УКУ).

Перспектива неутешительная: им грозит до шести лет лишения свободы. Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых — его могут конфисковать. Сейчас также решается вопрос о принудительном возвращении украденных у государства средств.

