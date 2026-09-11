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Головна Новини дня Вогонь 1200°C під обстрілами: на Хортиці сворили сучасного козака-характерника

Вогонь 1200°C під обстрілами: на Хортиці сворили сучасного козака-характерника

Ua ru
11 вересня 2026 12:34
1200°C, відкритий вогонь і 2,5-метровий козак-характерник. На Хортиці, лише за 20 км від позицій армії РФ, митці просто неба створили та випалили унікальну скульптуру.
Вогняна скульптура "Козак-характерник". Фото: Сергій Личкатий

На острові Хортиця відкрили 2,5-метрову скульптуру "Козак-характерник", створену українськими митцями в межах етносимпозіуму "Витоки. Форма традиції". Роботу виготовили із шамотної маси та випалили за температури близько 1200 °C.

У Запоріжжі, попри близькість до фронту та постійні російські атаки, митці створюють нові культурні сенси. Одним із результатів цього процесу став "Козак-характерник" — образ, у якому козацьке минуле поєдналося із сучасною боротьбою України.

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Олександр Жолудь працює над створенням вогняної скульптури «Козак-характерник» (Фото: Денис Коцюбинський)
Олександр Жолудь працює над створенням вогняної скульптури "Козак-характерник". Фото: Денис Коцюбинський. 

Перший мультидисциплінарний етносимпозіум "Витоки. Форма традиції" об’єднав скульпторів, майстрів народних ремесел, етномузикантів, дослідників культури та містян. Його мета — переосмислити українську традицію не як застиглу спадщину, а як живу культуру, здатну змінюватися разом із суспільством.

У межах проєкту митці з різних регіонів України створюють серію сучасних скульптур, присвячених козацтву, обрядовості, родовій пам’яті та українській ідентичності. Після завершення робіт вони стануть частиною відкритої галереї просто неба у Парку Честі на Хортиці.

«Козак-характерник», скульптура під час створення (Фото: Денис Коцюбинський)
"Козак-характерник", скульптура під час створення. Фото: Денис Коцюбинський.

"Козак-характерник" з’явився на майдані "Козацьке коло" 23 серпня. Скульптуру створили Олександр Жолудь із Запоріжжя, Сергій Спасьонов із Полтави за участі Андрія Каменецького з Чернігівщини.

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Андрій Каменецький зі своєю скульптурою (Фото: Денис Коцюбинський)
Андрій Каменецький зі своєю скульптурою Фото: Денис Коцюбинський. 

Автори звернулися до образу характерника як символу сили, витривалості, захисту та здатності проходити випробування. Водночас це не буквальна реконструкція козака XVI–XVIII століть. У скульптурі історичні мотиви поєднані з українськими орнаментами та символами сучасної боротьби.

Зокрема, робота містить знак "Ідея Nації", який використовують підрозділи Сил оборони України. Так у одному образі поєднали досвід минулих століть і реалії сучасної України.

Фіналом створення скульптури стало її відкриття у вогні. Для митців це не лише видовищна частина проєкту, а символ трансформації, випробування та внутрішньої сили.

Вогняна скульптура «Козак-характерник» (Фото: Сергій Личкатий)
Вогняна скульптура "Козак-характерник". Фото: Сергій Личкатий. 

Парк Честі на Хортиці заснували у 2025 році за ініціативи 500 родин українських захисників і захисниць. Сьогодні він поступово перетворюється на простір, де пам’ять, сучасне мистецтво та українська культурна спадщина існують поруч.

Нові роботи продовжують цю історію, демонструючи, що традиція не обов’язково має залишатися в минулому. На Хортиці її переосмислюють просто зараз — через мистецтво, пам’ять і сучасні образи української стійкості.

Запоріжжя Хортиця культура козак скульптура
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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