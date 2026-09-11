1200 °C, открытый огонь и 2,5-метровый казак-характерник. На Хортице, всего в 20 км от позиций армии РФ, художники под открытым небом создали и обжигли уникальную скульптуру.

Огненная скульптура "Казак-характерник". Фото: Сергей Личкатый

На острове Хортица открыли 2,5-метровую скульптуру "Казак-характерник", созданную украинскими художниками в рамках этносимпозиума «Истоки. Форма традиции». Работа изготовлена из шамотной массы и обожжена при температуре около 1200 °C.

В Запорожье, несмотря на близость к фронту и постоянные российские атаки, художники создают новые культурные смыслы. Одним из результатов этого процесса стал "Казак-характерник" — образ, в котором казацкое прошлое соединилось с современной борьбой Украины.

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Александр Жолудь работает над созданием огненной скульптуры "Казак-характерник". Фото: Денис Коцюбинский.

Первый мультидисциплинарный этносимпозиум "Истоки. Форма традиции" объединил скульпторов, мастеров народных ремесел, этномузыкантов, исследователей культуры и горожан. Его цель — переосмыслить украинскую традицию не как застывшее наследие, а как живую культуру, способную меняться вместе с обществом.

В рамках проекта художники из разных регионов Украины создают серию современных скульптур, посвященных казачеству, обрядам, родовой памяти и украинской идентичности. По завершении работ они станут частью открытой галереи под открытым небом в Парке Чести на Хортице.

"Казак-характерник", скульптура в процессе создания. Фото: Денис Коцюбинский.

"Казак-характерник" появился на площади "Казацкий круг" 23 августа. Скульптуру создали Александр Жолудь из Запорожья, Сергей Спасьонов из Полтавы при участии Андрея Каменецкого из Черниговской области.

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Андрей Каменецкий со своей скульптурой. Фото: Денис Коцюбинский.

Авторы обратились к образу характерника как символу силы, выносливости, защиты и способности проходить испытания. В то же время это не буквальная реконструкция казака XVI–XVIII веков. В скульптуре исторические мотивы сочетаются с украинскими орнаментами и символами современной борьбы.

В частности, работа содержит знак "Ідея Nації", который используют подразделения Сил обороны Украины. Так в одном образе объединили опыт прошлых веков и реалии современной Украины.

Финалом создания скульптуры стало её открытие в огне. Для художников это не только зрелищная часть проекта, но и символ трансформации, испытания и внутренней силы.

Огненная скульптура "Казак-характерник". Фото: Сергей Личкатый.

Парк Чести на Хортице был основан в 2025 году по инициативе 500 семей украинских защитников и защитниц. Сегодня он постепенно превращается в пространство, где память, современное искусство и украинское культурное наследие сосуществуют бок о бок.

Новые работы продолжают эту историю, демонстрируя, что традиция не обязательно должна оставаться в прошлом. На Хортице её переосмысливают прямо сейчас — через искусство, память и современные образы украинской стойкости.