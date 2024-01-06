Водохреще 2024 — в МВС нагадали важливі правила святкових купань

Чоловік купається в ополонці. Ілюстративне фото: УНІАН

Цьогоріч в Україні вперше відзначатимуть релігійне свято Водохреща сьогодні, 6 січня. Головною традицією цього свята є купання в крижаній ополонці, якої українці дотримуються щороку. Однак існують певні ризики під час занурень та загрози для здоров'я.

Міністерство внутрішніх справ України нагадує основні правила та поради, як купатися та як зберегти здоров'я під час святкових занурень.

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Основні правила купань на Водохреще

Як зазначають в МВС, занурення повинно відбуватися лише з виконанням правил безпеки. У відомстві наголошують, що купатися слід лише у місцях, чітко визначених органами місцевої влади. Зокрема, наразі у деяких регіонах країни через небезпеку вибухівки діють заборони та обмеження на купання. Занурюватися можна лише під наглядом рятувальників та медиків.

Правила купання від МВС. Фото: МВС

Безпекові правила, яких потрібно дотримуватися під час занурень на Водохреще:

Перед купанням

заздалегідь загартуйте організм;

розігрійтеся, зробіть зарядку;

відмовтеся від вживання алкоголю;

підходьте до води у зручному взутті.

Під час купання

не перебувайте у воді понад одну хвилину;

не допускайте до купання дітей без нагляду дорослих.

Після купання

розітріться рушником, одягніть сухий одяг;

випийте гарячого чаю.

Правила купання від МВС. Фото: МВС

Правила купання від МВС. Фото: МВС

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає людей утриматися від масових купань на Водохреще. Рятувальники нагадують, що в країні діє воєнний стан, тож масові зібрання не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог.

Додамо, поліція Львівської області закликала місцевих жителів утриматися від купання в ополонці на Водохреще, 6 січня. Водночас якщо ви все ж вирішите пірнути в крижану воду, правоохоронці надали кілька порад, як потрібно правильно купатися, щоб це не мало негативних наслідків.