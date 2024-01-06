Крещение 2024 — в МВД напомнили важные правила праздничных купаний

Мужчина купается в проруби. Иллюстративное фото: УНИАН

В этом году в Украине впервые будут отмечать религиозный праздник Крещения сегодня, 6 января. Главной традицией этого праздника является купание в ледяной проруби, которой украинцы придерживаются каждый год. Однако существуют определенные риски во время погружений и угрозы здоровью.

Министерство внутренних дел в Украины напоминает основные правила и советы, как купаться и как сохранить здоровье во время праздничных погружений.

Читайте также:

Основные правила купаний на Крещение

Как указывают в МВД, погружение должно происходить только с соблюдением правил безопасности. В ведомстве указывается, что купаться следует только в местах, четко определенных органами местной власти. В частности, в некоторых регионах страны из-за опасности взрывчатки действуют запреты и ограничения на купание. Погружаться можно только под наблюдением спасателей и медиков.

Правила купания МВД. Фото: МВД

Правила безопасности, которые нужно соблюдать во время погружений на Крещение:

Перед купанием

заранее закалите организм;

разогрейтесь, сделайте зарядку;

откажитесь от употребления алкоголя;

подходите к воде в удобной обуви.

Во время купания

не находитесь в воде более одной минуты;

не допускайте к купанию детей без присмотра взрослых.

После купания

разотритесь полотенцем, наденьте сухую одежду;

выпейте горячий чай.

Правила купания МВД. Фото: МВД

Правила купания МВД. Фото: МВД

Скриншот поста МВД

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает людей воздержаться от массовых купаний на Крещение. Спасатели напоминают, что в стране действует военное положение, поэтому массовые собрания не время ради безопасности каждого, ведь это может использовать враг.

Добавим, полиция Львовской области призвала местных жителей воздержаться от купания в проруби на Крещение, 6 января. В то же время, если вы все же решите нырнуть в ледяную воду, правоохранители предоставили несколько советов, как нужно правильно купаться, чтобы это не имело негативных последствий.