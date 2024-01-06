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Крещение 2024 — в МВД напомнили важные правила праздничных купаний

6 января 2024 07:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Крещение 2024 — в МВД напомнили важные правила праздничных купаний
Мужчина купается в проруби. Иллюстративное фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В этом году в Украине впервые будут отмечать религиозный праздник Крещения сегодня, 6 января. Главной традицией этого праздника является купание в ледяной проруби, которой украинцы придерживаются каждый год. Однако существуют определенные риски во время погружений и угрозы здоровью.

Министерство внутренних дел в Украины напоминает основные правила и советы, как купаться и как сохранить здоровье во время праздничных погружений.

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Основные правила купаний на Крещение

Как указывают в МВД, погружение должно происходить только с соблюдением правил безопасности. В ведомстве указывается, что купаться следует только в местах, четко определенных органами местной власти. В частности, в некоторых регионах страны из-за опасности взрывчатки действуют запреты и ограничения на купание. Погружаться можно только под наблюдением спасателей и медиков.

Правила купания от МВД
Правила купания МВД. Фото: МВД

Правила безопасности, которые нужно соблюдать во время погружений на Крещение:

Перед купанием

  • заранее закалите организм;
  • разогрейтесь, сделайте зарядку;
  • откажитесь от употребления алкоголя;
  • подходите к воде в удобной обуви.

Во время купания

  • не находитесь в воде более одной минуты;
  • не допускайте к купанию детей без присмотра взрослых.

После купания

  • разотритесь полотенцем, наденьте сухую одежду;
  • выпейте горячий чай.
Правила купания от МВД
Правила купания МВД. Фото: МВД
Правила купания от МВД
Правила купания МВД. Фото: МВД
Скриншот сообщения МВД
Скриншот поста МВД

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает людей воздержаться от массовых купаний на Крещение. Спасатели напоминают, что в стране действует военное положение, поэтому массовые собрания не время ради безопасности каждого, ведь это может использовать враг.

Добавим, полиция Львовской области призвала местных жителей воздержаться от купания в проруби на Крещение, 6 января. В то же время, если вы все же решите нырнуть в ледяную воду, правоохранители предоставили несколько советов, как нужно правильно купаться, чтобы это не имело негативных последствий.

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