Крещение 2024 — в МВД напомнили важные правила праздничных купаний
В этом году в Украине впервые будут отмечать религиозный праздник Крещения сегодня, 6 января. Главной традицией этого праздника является купание в ледяной проруби, которой украинцы придерживаются каждый год. Однако существуют определенные риски во время погружений и угрозы здоровью.
Министерство внутренних дел в Украины напоминает основные правила и советы, как купаться и как сохранить здоровье во время праздничных погружений.
Основные правила купаний на Крещение
Как указывают в МВД, погружение должно происходить только с соблюдением правил безопасности. В ведомстве указывается, что купаться следует только в местах, четко определенных органами местной власти. В частности, в некоторых регионах страны из-за опасности взрывчатки действуют запреты и ограничения на купание. Погружаться можно только под наблюдением спасателей и медиков.
Правила безопасности, которые нужно соблюдать во время погружений на Крещение:
Перед купанием
- заранее закалите организм;
- разогрейтесь, сделайте зарядку;
- откажитесь от употребления алкоголя;
- подходите к воде в удобной обуви.
Во время купания
- не находитесь в воде более одной минуты;
- не допускайте к купанию детей без присмотра взрослых.
После купания
- разотритесь полотенцем, наденьте сухую одежду;
- выпейте горячий чай.
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает людей воздержаться от массовых купаний на Крещение. Спасатели напоминают, что в стране действует военное положение, поэтому массовые собрания не время ради безопасности каждого, ведь это может использовать враг.
Добавим, полиция Львовской области призвала местных жителей воздержаться от купания в проруби на Крещение, 6 января. В то же время, если вы все же решите нырнуть в ледяную воду, правоохранители предоставили несколько советов, как нужно правильно купаться, чтобы это не имело негативных последствий.
Читайте Новини.LIVE!