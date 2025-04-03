Кучеренко заявив, що водоканали по всій Україні мають заборгованість за світло

Кран без води. Фото ілюстративне: Суспільне

Водоканали по всій Україні мають серйозні проблеми через заборгованість та відсутність обґрунтованих тарифів. Ці питання потребують термінового рішення.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив народний депутат України від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

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Нардеп пояснив, що споживачі, в тому числі побутові, заборгували водоканалам. Однак наголосив, що не варто звинувачувати населення, бо в першу чергу мова йде саме кредиторську заборгованість самих водоканалів. Зокрема, вони мають заборгованість за електроенергію.

"Водоканали заборгували за електроенергію по всій країні дуже велику суму, і ці борги зростають... Вони звикли витрати всі на тариф покладати і все, але проблема, що держава в особі Національної комісії не затвердила об'єктивний обґрунтований тариф для 35 водоканалів", — розповів Кучеренко.

Він запевнив, що попри борг, від електроенергії їх не відключать. Нардеп пояснив це тим, що всі водоканали є об'єктами критичної інфраструктури, тому енергетикам заборонено їх чіпати. Він також поінформував, що через заборгованість водоканали не можуть виплачувати нормальну зарплату своїм працівникам, а також закуповувати обладнання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у квітні мешканці Рівного через цю проблему можуть зіткнутися з пониженим тиском води у певні години доби. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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