Кучеренко заявил, что водоканалы по всей Украине имеют задолженность за свет

Кран без воды. Фото иллюстративное: Суспільне

Водоканалы по всей Украине имеют серьезные проблемы из-за задолженности и отсутствия обоснованных тарифов. Эти вопросы требуют срочного решения.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

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Нардеп пояснил, что потребители, в том числе бытовые, задолжали водоканалам. Однако подчеркнул, что не стоит обвинять население, потому что в первую очередь речь идет именно о кредиторской задолженности самих водоканалов. В частности, они имеют задолженность за электроэнергию.

"Водоканалы задолжали за электроэнергию по всей стране очень большую сумму, и эти долги растут... Они привыкли все расходы в тариф включать и все, но в чем проблема, государство в лице Национальной комиссии не утвердило объективный обоснованный тариф для 35 водоканалов", — рассказал Кучеренко.

Он заверил, что несмотря на долг, от электроэнергии их не отключат. Нардеп объяснил это тем, что все водоканалы являются объектами критической инфраструктуры, поэтому энергетикам запрещено их трогать. Он также проинформировал, что из-за задолженности водоканалы не могут выплачивать нормальную зарплату своим работникам, а также закупать оборудование.

Напомним, недавно стало известно, что в апреле жители Ровно из-за этой проблемы могут столкнуться с пониженным давлением воды в определенные часы суток. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

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