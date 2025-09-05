Водіїв в Україні штрафуватимуть за відмову обслуговувати українською

Таксі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні водії, які відмовляються обслуговувати пасажирів українською мовою, будуть карати. Зокрема, вони можуть отримати адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи ситуацію, що сталася у Харкові.

В Україні обов'язкове обслуговування українською

За її словами, у місті виник конфлікт між пасажиркою таксі та водієм, який відмовився вести спілкування державною мовою, демонстративно залишив у салоні російську музику та озвучував тези з кремлівських пропагандистських наративів. Інцидент потрапив на відео й викликав широкий розголос у соцмережах.

Івановська наголосила, що за цим фактом розпочато заходи державного контролю, а також готуються звернення до Нацполіції та Служби безпеки України. Вона підкреслила, що водій не уникне відповідальності.

Також Уповноважена нагадала, що стаття 36 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зобов’язує надавати транспортні послуги виключно державною мовою. Порушення цієї норми тягне за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить від 3 400 до 5 100 гривень.

Водночас Івановська звернулася до служб таксі з вимогою ретельніше відбирати водіїв, контролювати їхнє володіння українською мовою, швидко реагувати на скарги пасажирів та вживати дисциплінарних заходів.

Вона також нагадала, що громадяни можуть повідомити про порушення мовного законодавства через електронну форму на сайті офісу Уповноваженого.

