Водителей в Украине будут штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке

В Украине водители, которые отказываются обслуживать пассажиров на украинском языке, будут наказывать. В частности, они могут получить административное наказание в виде штрафа.

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, комментируя ситуацию, произошедшую в Харькове.

В Украине обязательное обслуживание на украинском

По ее словам, в городе возник конфликт между пассажиркой такси и водителем, который отказался вести общение на государственном языке, демонстративно оставил в салоне русскую музыку и озвучивал тезисы из кремлевских пропагандистских нарративов. Инцидент попал на видео и вызвал широкую огласку в соцсетях.

Ивановская отметила, что по данному факту начаты меры государственного контроля, а также готовятся обращения в Нацполицию и Службу безопасности Украины. Она подчеркнула, что водитель не избежит ответственности.

Также Уполномоченная напомнила, что статья 36 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязывает предоставлять транспортные услуги исключительно на государственном языке. Нарушение этой нормы влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

В то же время Ивановская обратилась к службам такси с требованием тщательно отбирать водителей, контролировать их владение украинским языком, быстро реагировать на жалобы пассажиров и принимать дисциплинарные меры.

Она также напомнила, что граждане могут сообщить о нарушении языкового законодательства через электронную форму на сайте офиса Уполномоченного.

Напомним, недавно Кабмин согласовал новый законопроект, который согласовал штрафы для украинцев за нарушение правил на территории воинских частей.

А в Одессе недавно случился языковой скандал. Руководство известного рынка отказалось демонтировать вывески на русском языке.