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Водії категорії В можуть керувати С під час війни — вирок суду

3 грудня 2024 21:27
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Водії категорії В можуть керувати С і С1 під час воєнного стану
Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Водії з посвідченнями категорії В можуть керувати транспортними засобами С та С1 під час дії воєнного стану. Це дозволено на території України.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що 13 серпня чоловік керував транспортним засобом Volkswagen T46. Поліція склала протокол, вказавши, що водій не мав посвідчення потрібної категорії для цього авто. 

Також встановлено, що громадянин повторно вчинив адміністративне правопорушення, що підтверджується копією постанови про адміністративне стягнення у справі, пов'язаній із порушенням правил дорожнього руху.

Суддя Київського апеляційного суду встановив, що в протоколі про адміністративне правопорушення працівники поліції не зазначили, яку саме категорію водійського посвідчення мав мати чоловік для керування Volkswagen LT46. Обвинувачений володів чинним посвідченням водія категорії В.

Згідно зі змінами та доповненнями до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 184 "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами", у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Що вирішив суд

Апеляційну скаргу водія задоволено. Суд скасував постанову Деснянського районного суду та закрив провадження у справі.

Нагадаємо, в Одеській області командир танка постав перед судом за замовлення підробленого водійського посвідчення через інтернет.

Також у Києві чоловіка судили за порушення ПДР та використання підробленого водійського посвідчення.

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