Водители категории В могут управлять С и С1 во время военного положения

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Водители с удостоверениями категории В могут управлять транспортными средствами С и С1 во время действия военного положения. Это разрешено на территории Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что 13 августа мужчина управлял транспортным средством Volkswagen T46. Полиция составила протокол, указав, что водитель не имел удостоверения нужной категории для этого авто.

Также установлено, что гражданин повторно совершил административное правонарушение, что подтверждается копией постановления об административном взыскании по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения.

Судья Киевского апелляционного суда установил, что в протоколе об административном правонарушении работники полиции не указали, какую именно категорию водительского удостоверения должен был иметь мужчина для управления Volkswagen LT46. Обвиняемый обладал действующим водительским удостоверением категории В.

Согласно изменениям и дополнениям к Постановлению Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами", в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительское удостоверение категории В.

Что решил суд

Апелляционная жалоба водителя удовлетворена. Суд отменил постановление Деснянского районного суда и закрыл производство по делу.

Напомним, в Одесской области командир танка предстал перед судом за заказ поддельного водительского удостоверения через интернет.

Также в Киеве мужчину судили за нарушение ПДД и использование поддельного водительского удостоверения.