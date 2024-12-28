Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Водій збив патрульного поліції — як покарав суд arrow

Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

28 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд покарав водія, який у нетверезому стані збив поліцейського у Вінниці
Суддя підписує документи. Фото: Суспільне
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Вінниці п'яний водій не зупинився на вимогу представників поліції, внаслідок чого одного з правоохоронців збив та завдав цим тілесних ушкоджень. За це суд покарав чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, увечері 19 серпня 2024 року екіпаж патрульної поліції, до складу якого входили двоє співробітників, помітив автомобіль із технічними несправностями, зокрема непрацюючий задній правий габарит у темну пору доби.

Поліцейські подали водієві сигнал про зупинку за допомогою світлового і звукового обладнання службового авто. Спочатку водій ненадовго зупинився, але одразу після цього продовжив рух, проїхавши на заборонений червоний сигнал світлофора. Далі автомобіль було заблоковано патрульною машиною.

Один із поліцейських підійшов до водія і попросив його вийти з автомобіля. Однак той проігнорував вимогу і почав рух заднім ходом, унаслідок чого збив співробітника поліції з ніг. Після цього другий поліцейський відкрив вогонь по колесах транспортного засобу, щоб зупинити порушника.

У результаті інциденту постраждалого патрульного було госпіталізовано. Лікарі діагностували у нього розрив зв’язки колінного суглоба, а також садна і синці.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину і розповів, що того дня святкував свій день народження, вживав алкоголь, після чого сів за кермо. Зіткнувшись із поліцейськими, вирішив втекти, здаючи заднім ходом, але зупинився лише після застосування табельної зброї. Він висловив щире каяття за свої дії, повідомив, що повністю компенсував потерпілому моральну та матеріальну шкоду.

Постраждалий поліцейський не був присутній на судовому засіданні, але подав письмову заяву. У документі зазначив, що отримав повне відшкодування збитків і попросив суд не карати порушника суворо, зокрема не позбавляти його волі.

Рішення суду

Вінницький міський суд Вінницької області, розглядаючи справу, врахував, що правопорушення було вчинено під час дії воєнного стану, що значно посилює суспільну небезпеку злочину. Особливу увагу суд приділив тому, що потерпілим є працівник правоохоронного органу, чия діяльність у цей період набуває критично важливого значення для захисту громадян, громадського порядку та безпеки держави.

Суд дійшов висновку, що, зважаючи на тяжкість вчиненого, обставини справи та характер обвинуваченого, його перевиховання неможливе без повного відокремлення від суспільства. Як наслідок, було ухвалено рішення про призначення покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Волинській області п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП. За це його в нього відберуть водійські права, а також він понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.

Також ми писали, що минулого місяця суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові. ДТП відбулося ще у 2021 році, незадовго до війни, тоді так званому "водію" було лише 16 років.

суд Вінниця поліція водії Нацполіція судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

Термінова новина

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

00:19 У ГУР розповіли, скільки РФ виготовляє ракет та який має запас

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

Термінова новина

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

00:19 У ГУР розповіли, скільки РФ виготовляє ракет та який має запас

27 грудня 2024

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

23:04 Світла не буде — ДТЕК повідомила про графіки на Київщині завтра

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку