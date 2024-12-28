Суд покарав водія, який у нетверезому стані збив поліцейського у Вінниці

Суддя підписує документи. Фото: Суспільне

У Вінниці п'яний водій не зупинився на вимогу представників поліції, внаслідок чого одного з правоохоронців збив та завдав цим тілесних ушкоджень. За це суд покарав чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, увечері 19 серпня 2024 року екіпаж патрульної поліції, до складу якого входили двоє співробітників, помітив автомобіль із технічними несправностями, зокрема непрацюючий задній правий габарит у темну пору доби.

Поліцейські подали водієві сигнал про зупинку за допомогою світлового і звукового обладнання службового авто. Спочатку водій ненадовго зупинився, але одразу після цього продовжив рух, проїхавши на заборонений червоний сигнал світлофора. Далі автомобіль було заблоковано патрульною машиною.

Один із поліцейських підійшов до водія і попросив його вийти з автомобіля. Однак той проігнорував вимогу і почав рух заднім ходом, унаслідок чого збив співробітника поліції з ніг. Після цього другий поліцейський відкрив вогонь по колесах транспортного засобу, щоб зупинити порушника.

У результаті інциденту постраждалого патрульного було госпіталізовано. Лікарі діагностували у нього розрив зв’язки колінного суглоба, а також садна і синці.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину і розповів, що того дня святкував свій день народження, вживав алкоголь, після чого сів за кермо. Зіткнувшись із поліцейськими, вирішив втекти, здаючи заднім ходом, але зупинився лише після застосування табельної зброї. Він висловив щире каяття за свої дії, повідомив, що повністю компенсував потерпілому моральну та матеріальну шкоду.

Постраждалий поліцейський не був присутній на судовому засіданні, але подав письмову заяву. У документі зазначив, що отримав повне відшкодування збитків і попросив суд не карати порушника суворо, зокрема не позбавляти його волі.

Рішення суду

Вінницький міський суд Вінницької області, розглядаючи справу, врахував, що правопорушення було вчинено під час дії воєнного стану, що значно посилює суспільну небезпеку злочину. Особливу увагу суд приділив тому, що потерпілим є працівник правоохоронного органу, чия діяльність у цей період набуває критично важливого значення для захисту громадян, громадського порядку та безпеки держави.

Суд дійшов висновку, що, зважаючи на тяжкість вчиненого, обставини справи та характер обвинуваченого, його перевиховання неможливе без повного відокремлення від суспільства. Як наслідок, було ухвалено рішення про призначення покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Волинській області п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП. За це його в нього відберуть водійські права, а також він понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.

Також ми писали, що минулого місяця суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові. ДТП відбулося ще у 2021 році, незадовго до війни, тоді так званому "водію" було лише 16 років.