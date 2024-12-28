Суд наказал водителя, который в нетрезвом состоянии сбил полицейского в Виннице

Судья подписывает документы. Фото: Суспільне

В Виннице пьяный водитель не остановился по требованию представителей полиции, в результате чего одного из правоохранителей сбил и нанес этим телесные повреждения. За это суд наказал мужчину.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, вечером 19 августа 2024 года экипаж патрульной полиции, в состав которого входили два сотрудника, заметил автомобиль с техническими неисправностями, в том числе неработающим задним правым габаритом в темное время суток.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке с помощью светового и звукового оборудования служебного автомобиля. Сначала водитель ненадолго остановился, но после этого продолжил движение, проехав на запрещенный красный сигнал светофора. Далее автомобиль был заблокирован патрульной машиной.

Один из полицейских подошел к водителю и попросил его выйти из автомобиля. Однако тот проигнорировал требование и начал движение задним ходом, в результате чего сбил сотрудника полиции с ног. После этого второй полицейский открыл огонь по колесам транспортного средства, чтобы остановить нарушителя.

В результате инцидента пострадавший патрульный был госпитализирован. Врачи диагностировали у него разрыв связки коленного сустава, а также ссадины и кровоподтеки.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и рассказал, что в тот день праздновал свой день рождения, употреблял алкоголь, после чего сел за руль. Столкнувшись с полицейскими, решил скрыться, сдавая задним ходом, но остановился только после применения табельного оружия. Он выразил искреннее раскаяние за свои действия, сообщил, что полностью компенсировал потерпевшему моральный и материальный ущерб.

Пострадавший полицейский не находился на судебном заседании, но подал письменное заявление. В документе отметил, что получил полное возмещение ущерба и попросил суд не наказывать нарушителя строго, в частности, не лишать его свободы.

Решение суда

Винницкий городской суд Винницкой области, рассматривая дело, учел, что правонарушение было совершено во время действия военного положения, что значительно усиливает общественную опасность преступления. Особое внимание суд уделил тому, что потерпевшим является работник правоохранительного органа, чья деятельность в этот период приобретает критически важное значение для защиты граждан, общественного порядка и безопасности государства.

Суд пришел к выводу, что, учитывая тяжесть совершенного, обстоятельства дела и характер обвиняемого, его перевоспитание невозможно без полного отделения от общества. Как следствие, было принято решение о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Волынской области пьяный работник ТЦК совершил ДТП. За это его у него отберут водительские права, а также он понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины.

Также мы писали, что в прошлом месяце суд вынес приговор виновнику смертной аварии, которая произошла в Харькове. ДТП случилось еще в 2021 году, незадолго до войны, тогда так называемому "водителю" было всего 16 лет.