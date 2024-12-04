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Вночі РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

4 грудня 2024 09:39
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 4 грудня — скільки дронів збито
Система ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У ніч проти 4 грудня російські війська здійснили атаку на Україну безпілотниками, випустивши 50 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 29 ворожих БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Telegram у середу, 4 грудня.

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Кількість збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 4 грудня російські війська атакували Україну керованою авіаціною ракетою Х-59/69 та 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Як зазначили ПС ЗСУ, дрони росіяни випускали з Приморська-Ахтарська, Орла та Міллерова.

У Повітряних силах підтвердили збиття 29 ворожих БпЛА. ППО працювало у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

Зазначається, що ще 18 російських безпілотників були локаційно втрачені, а один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку ТОТ.

Атака на Україну 4 грудня
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, учасники урядової програми України Brave1 розробили  аналог китайського дрона Mavic.

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про поточну ситуацію на фронті. За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку стала покращуватися.

безпілотники ракети війна в Україні Росія атака Повітряні Сили ЗСУ

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