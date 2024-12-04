Атака на Україну 4 грудня — скільки дронів збито

Система ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 4 грудня російські війська здійснили атаку на Україну безпілотниками, випустивши 50 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 29 ворожих БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Telegram у середу, 4 грудня.

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Кількість збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 4 грудня російські війська атакували Україну керованою авіаціною ракетою Х-59/69 та 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Як зазначили ПС ЗСУ, дрони росіяни випускали з Приморська-Ахтарська, Орла та Міллерова.

У Повітряних силах підтвердили збиття 29 ворожих БпЛА. ППО працювало у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

Зазначається, що ще 18 російських безпілотників були локаційно втрачені, а один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку ТОТ.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, учасники урядової програми України Brave1 розробили аналог китайського дрона Mavic.

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про поточну ситуацію на фронті. За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку стала покращуватися.