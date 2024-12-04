Атака на Украину 4 декабря – сколько дронов сбито

Система ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 4 декабря российские войска совершили атаку на Украину беспилотниками, выпустив 50 дронов разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 29 вражеских БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ в Telegram в среду, 4 декабря.

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Количество сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 4 декабря российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 50 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Как отметили ВС ВСУ, дроны россияне выпускали из Приморска-Ахтарска, Орла и Миллерова.

В Воздушных силах подтвердили сбитие 29 вражеских БпЛА. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях.

Отмечается, что еще 18 российских беспилотников были локально потеряны, а один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении ВОТ.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, участники правительственной программы Украины Brave1 разработали аналог китайского дрона Mavic.

Ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о текущей ситуации на фронте. По его словам, ситуация в Запорожском направлении стала улучшаться.