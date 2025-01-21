Нардеп Мар'яна Безугла заявила, що у Володимира Зеленського немає внутрішнього плану

Нардеп Мар'яна Безугла. Фото: dsnews.ua

Зеленський вник у війну та знається на ній, якщо казати про вміння розрізняти гаубицю від БМП, БМП від БТР, а БТР від танка. Попри це, він досі не має внутрішнього плану.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" в понеділок, 20 січня, повідомила народний депутат Мар'яна Безугла.

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"Все ще залишається проблема, що внутрішнього плану немає. Якого? Щодо того, які в нас ЗСУ, яка доктрина, які під це ресурси. Я не можу сказати, що взагалі немає (цього плану, — Ред.). Звичайно, є розрахунки, однак питання щодо того, як ми воюємо, як ми під це плануємо і як ми оцінюємо ефективність, все ще є проблемним", — зазначила нардеп.

За її словами, упродовж останніх місяців певна динаміка, крім політичних заяв, транслювання певних блоків, розроблених на союзників, все ж таки відбулася, однак хотілося би пришвидшити її темпи.

"Динаміка є, однак хотілося б у 2–3–4 рази швидше. Зі свого боку стараюся кожен день адвокатувати й не здаватися", — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла заявила, що в перший рік повномасштабного вторгнення Валерій Залужний, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, взагалі не їздив на фронт. На її думку, це могло стати однією із причин провалу контрнаступу під Запоріжжям у червні 2023 року.

Раніше Безугла повідомила, що в Києві забагато добровольчих формувань. Представники цих об'єднань, за її словами, могли би бути на фронті.