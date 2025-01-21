Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что у Владимира Зеленского нет внутреннего плана

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: dsnews.ua

Зеленский вник в войну и разбирается в ней, если говорить об умении различать гаубицу от БМП, БМП от БТР, а БТР от танка. Несмотря на это, он до сих пор не имеет внутреннего плана.

Об этом в интервью "Украинской правде" в понедельник, 20 января, сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

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"Все еще остается проблема, что внутреннего плана нет. Какого? Относительно того, какие у нас ВСУ, какая доктрина, какие под это ресурсы. Я не могу сказать, что вообще нет (этого плана, — Ред.). Конечно, есть расчеты, однако вопрос относительно того, как мы воюем, как мы под это планируем и как мы оцениваем эффективность, все еще является проблемным", — отметила нардеп.

По ее словам, на протяжении последних месяцев определенная динамика, кроме политических заявлений, транслирования определенных блоков, разработанных на союзников, все же состоялась, однако хотелось бы ускорить ее темпы.

"Динамика есть, однако хотелось бы в 2–3–4 раза быстрее. Со своей стороны стараюсь каждый день адвокатировать и не сдаваться", — подытожила Безуглая.

Напомним, Марьяна Безуглая заявила, что в первый год полномасштабного вторжения Валерий Залужный, который тогда был главнокомандующим ВСУ, вообще не ездил на фронт. По ее мнению, это могло стать одной из причин провала контрнаступления под Запорожьем в июне 2023 года.

Ранее Безуглая сообщила, что в Киеве слишком много добровольческих формирований. Представители этих объединений, по ее словам, могли бы быть на фронте.