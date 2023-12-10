Внаслідок торнадо в США десятки тисяч людей лишилися без світла, є загиблі
В Теннессі через сильні шторми та торнадо загинуло щонайменше шість людей. Окрім того, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.
Про це повідомляє The Guardian.
Wow! Damage from the tornado that hit Montgomery County, Tennessee several hours ago.— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 10, 2023
6 deaths confirmed thus far, w many injured. pic.twitter.com/aD5ZM58aVk
Внаслідок торнадо є загиблі
"Наразі ми можемо підтвердити, що троє людей загинули — двоє дорослих і одна дитина — внаслідок торнадо, яке сталося сьогодні. Крім того, 23 людини потрапили до лікарні", — повідомили в окрузі Монтгомері в Теннессі.
Wild video of the Tennessee tornado causing explosion from close range!pic.twitter.com/ndBNgFBzvI— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) December 9, 2023
Мер округу Вес Голден сказав: "Це сумний день для нашої громади. Ми молимося за тих, хто поранений, втратив близьких і втратив домівку".
В офісі з надзвичайних ситуацій також повідомляється про ще трьох загиблих у передмісті Нешвілла.
NOW: More video of the aftermath in Hendersonville, Tennessee from the tornado pic.twitter.com/WsQq7k9IjW— Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023
Понад 80 000 людей у штаті Теннессі залишилися без електрики станом на вечір суботи, згідно з даними веб-сайту для відстеження відключень.
The scariest footage from Gallatin, Tennessee so far. Fiery thunderous explosions in the sky turned it green/purple. Fear is high in Hendersonville, Clarksville also. pic.twitter.com/9JQTISoYJp— Insider Times (@Insider_Times) December 10, 2023
Раніше ми повідомляли, що у Непалі стався потужний землетрус. Влада повідомляє про щонайменше 69 загиблих.
Нагадуємо, що в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, узялися до пограбувань.
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