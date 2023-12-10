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Внаслідок торнадо в США десятки тисяч людей лишилися без світла, є загиблі

10 грудня 2023 09:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок торнадо в США десятки тисяч людей лишилися без світла, є загиблі
Наслідки торнадо в Теннессі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Теннессі через сильні шторми та торнадо загинуло щонайменше шість людей. Окрім того, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Внаслідок торнадо є загиблі

"Наразі ми можемо підтвердити, що троє людей загинули — двоє дорослих і одна дитина — внаслідок торнадо, яке сталося сьогодні. Крім того, 23 людини потрапили до лікарні", — повідомили в окрузі Монтгомері в Теннессі.

Мер округу Вес Голден сказав: "Це сумний день для нашої громади. Ми молимося за тих, хто поранений, втратив близьких і втратив домівку".

В офісі з надзвичайних ситуацій також повідомляється про ще трьох загиблих у передмісті Нешвілла.

Понад 80 000 людей у штаті Теннессі залишилися без електрики станом на вечір суботи, згідно з даними веб-сайту для відстеження відключень.

Раніше ми повідомляли, що у Непалі стався потужний землетрус. Влада повідомляє про щонайменше 69 загиблих.

Нагадуємо, що в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, узялися до пограбувань.

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