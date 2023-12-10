Внаслідок торнадо в США десятки тисяч людей лишилися без світла, є загиблі

Наслідки торнадо в Теннессі. Фото: Reuters

В Теннессі через сильні шторми та торнадо загинуло щонайменше шість людей. Окрім того, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Wow! Damage from the tornado that hit Montgomery County, Tennessee several hours ago.

6 deaths confirmed thus far, w many injured. pic.twitter.com/aD5ZM58aVk — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 10, 2023

Внаслідок торнадо є загиблі

"Наразі ми можемо підтвердити, що троє людей загинули — двоє дорослих і одна дитина — внаслідок торнадо, яке сталося сьогодні. Крім того, 23 людини потрапили до лікарні", — повідомили в окрузі Монтгомері в Теннессі.

Wild video of the Tennessee tornado causing explosion from close range!pic.twitter.com/ndBNgFBzvI — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) December 9, 2023

Мер округу Вес Голден сказав: "Це сумний день для нашої громади. Ми молимося за тих, хто поранений, втратив близьких і втратив домівку".

В офісі з надзвичайних ситуацій також повідомляється про ще трьох загиблих у передмісті Нешвілла.

NOW: More video of the aftermath in Hendersonville, Tennessee from the tornado pic.twitter.com/WsQq7k9IjW — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023

Понад 80 000 людей у штаті Теннессі залишилися без електрики станом на вечір суботи, згідно з даними веб-сайту для відстеження відключень.

The scariest footage from Gallatin, Tennessee so far. Fiery thunderous explosions in the sky turned it green/purple. Fear is high in Hendersonville, Clarksville also. pic.twitter.com/9JQTISoYJp — Insider Times (@Insider_Times) December 10, 2023

Раніше ми повідомляли, що у Непалі стався потужний землетрус. Влада повідомляє про щонайменше 69 загиблих.

Нагадуємо, що в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, узялися до пограбувань.