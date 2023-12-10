Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В результате торнадо в США десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие arrow

В результате торнадо в США десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие

10 декабря 2023 09:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В результате торнадо в США десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие
Последствия торнадо в Теннесси. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Теннесси из-за сильных штормов и торнадо погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме того, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

В результате торнадо есть погибшие

"Сейчас мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое взрослых и один ребенок, в результате произошедшего сегодня торнадо. Кроме того, 23 человека попали в больницу", — сообщили в округе Монтгомери в Теннесси.

Мэр округа Вес Голден сказал: "Это печальный день для нашей общины. Мы молимся за тех, кто ранен, потерял близких и потерял дом".

В офисе по чрезвычайным ситуациям также сообщается еще о трех погибших в пригороде Нэшвилла.

Более 80 000 человек в штате Теннесси остались без электричества по состоянию на вечер субботы, согласно данным веб-сайта для отслеживания отключений.

Ранее мы сообщали, что в Непале произошло мощное землетрясение. Власти сообщают о по меньшей мере 69 погибших.

Напоминаем, что в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме