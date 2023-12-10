В результате торнадо в США десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие
В Теннесси из-за сильных штормов и торнадо погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме того, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.
Об этом сообщает The Guardian.
Wow! Дома от tornado, что hit Монгомери County, Tennessee several hours ago.— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 10, 2023
6 мерзости подтвердили этот far, w много injured. pic.twitter.com/aD5ZM58aVk
В результате торнадо есть погибшие
"Сейчас мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое взрослых и один ребенок, в результате произошедшего сегодня торнадо. Кроме того, 23 человека попали в больницу", — сообщили в округе Монтгомери в Теннесси.
Wild video of Tennessee tornado causing explosion from close range! pic.twitter.com/ndBNgFBzvI— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) December 9, 2023
Мэр округа Вес Голден сказал: "Это печальный день для нашей общины. Мы молимся за тех, кто ранен, потерял близких и потерял дом".
В офисе по чрезвычайным ситуациям также сообщается еще о трех погибших в пригороде Нэшвилла.
NOW: Большое видео после окончания в Hendersonville, Tennessee от tornado pic.twitter.com/WsQq7k9IjW— Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023
Более 80 000 человек в штате Теннесси остались без электричества по состоянию на вечер субботы, согласно данным веб-сайта для отслеживания отключений.
The scariest footage from Gallatin, Tennessee so far. Желтые thunderous explosions на небе заболела его green/purple. Fear is high in Hendersonville, Clarksville also. pic.twitter.com/9JQTISoYJp— Insider Times (@Insider_Times) December 10, 2023
Ранее мы сообщали, что в Непале произошло мощное землетрясение. Власти сообщают о по меньшей мере 69 погибших.
Напоминаем, что в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.
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