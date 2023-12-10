В результате торнадо в США десятки тысяч людей остались без света, есть погибшие

Последствия торнадо в Теннесси. Фото: Reuters

В Теннесси из-за сильных штормов и торнадо погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме того, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.

Об этом сообщает The Guardian.

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Wow! Дома от tornado, что hit Монгомери County, Tennessee several hours ago.

6 мерзости подтвердили этот far, w много injured. pic.twitter.com/aD5ZM58aVk — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 10, 2023

В результате торнадо есть погибшие

"Сейчас мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое взрослых и один ребенок, в результате произошедшего сегодня торнадо. Кроме того, 23 человека попали в больницу", — сообщили в округе Монтгомери в Теннесси.

Wild video of Tennessee tornado causing explosion from close range! pic.twitter.com/ndBNgFBzvI — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) December 9, 2023

Мэр округа Вес Голден сказал: "Это печальный день для нашей общины. Мы молимся за тех, кто ранен, потерял близких и потерял дом".

В офисе по чрезвычайным ситуациям также сообщается еще о трех погибших в пригороде Нэшвилла.

NOW: Большое видео после окончания в Hendersonville, Tennessee от tornado pic.twitter.com/WsQq7k9IjW — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023

Более 80 000 человек в штате Теннесси остались без электричества по состоянию на вечер субботы, согласно данным веб-сайта для отслеживания отключений.

The scariest footage from Gallatin, Tennessee so far. Желтые thunderous explosions на небе заболела его green/purple. Fear is high in Hendersonville, Clarksville also. pic.twitter.com/9JQTISoYJp — Insider Times (@Insider_Times) December 10, 2023

Ранее мы сообщали, что в Непале произошло мощное землетрясение. Власти сообщают о по меньшей мере 69 погибших.

Напоминаем, что в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.