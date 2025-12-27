Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась

Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:50
Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась
Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У декількох районах внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у суботу, 27 грудня

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Києві 27 грудня

Зокрема, у Голосіївському районі падіння дрона спричинило пожежу трьох автівки на території СТО — пожежу було ліквідовано. В Оболонському районі відбулася пожежа триповерхового приватного житлового будинку через атаку беспілотника. Відбулося загоряння даху та другого поверху будинку. 

Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась - фото 1
Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці", — повідомили у ДСНС. 

Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась - фото 2
Загоряння після обстрілу. Фото: ДСНС України

Також відбулося загоряння авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрону на проїжджу частину дороги. Було зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.

Нагадаємо, що вибухи у Києві було чути в ніч проти 27 грудня та зранку — РФ  атакує ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що вибухи у Києві пролунали  27 грудня внаслідок ракетної атаки РФ.

Київ вибух дрони атака безпілотник
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації