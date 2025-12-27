Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась
У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У декількох районах внаслідок обстрілу виникли пожежі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у суботу, 27 грудня
Вибухи у Києві 27 грудня
Зокрема, у Голосіївському районі падіння дрона спричинило пожежу трьох автівки на території СТО — пожежу було ліквідовано. В Оболонському районі відбулася пожежа триповерхового приватного житлового будинку через атаку беспілотника. Відбулося загоряння даху та другого поверху будинку.
"У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці", — повідомили у ДСНС.
Також відбулося загоряння авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрону на проїжджу частину дороги. Було зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.
Нагадаємо, що вибухи у Києві було чути в ніч проти 27 грудня та зранку — РФ атакує ударними дронами.
Раніше ми також інформували, що вибухи у Києві пролунали 27 грудня внаслідок ракетної атаки РФ.
