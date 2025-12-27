Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У декількох районах внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у суботу, 27 грудня

Вибухи у Києві 27 грудня

Зокрема, у Голосіївському районі падіння дрона спричинило пожежу трьох автівки на території СТО — пожежу було ліквідовано. В Оболонському районі відбулася пожежа триповерхового приватного житлового будинку через атаку беспілотника. Відбулося загоряння даху та другого поверху будинку.

Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці", — повідомили у ДСНС.

Загоряння після обстрілу. Фото: ДСНС України

Також відбулося загоряння авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрону на проїжджу частину дороги. Було зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.

Нагадаємо, що вибухи у Києві було чути в ніч проти 27 грудня та зранку — РФ атакує ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що вибухи у Києві пролунали 27 грудня внаслідок ракетної атаки РФ.