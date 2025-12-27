Видео
Главная Новости дня В результате атаки РФ по Киеву число пострадавших увеличилось

В результате атаки РФ по Киеву число пострадавших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 08:50
В результате атаки РФ по Киеву количество пострадавших увеличилось
Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В нескольких районах в результате обстрела возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу, 27 декабря

Читайте также:

Взрывы в Киеве 27 декабря

В частности, в Голосеевском районе падение дрона вызвало пожар трех автомобилей на территории СТО — пожар был ликвидирован. В Оболонском районе произошел пожар трехэтажного частного жилого дома из-за атаки беспилотника. Произошло возгорание крыши и второго этажа дома.

Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась - фото 1
Сообщение ГСЧС Украины в Telegram. Фото: скриншот

"В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте", — сообщили в ГСЧС.

Внаслідок атаки РФ по Києву кількість постраждалих збільшилась - фото 2
Возгорание после обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Также произошло возгорание авто в Дарницком районе в результате падения обломков дрона на проезжую часть дороги. Было зафиксировано повреждение припаркованных авто и найден пострадавший.

Напомним, что взрывы в Киеве были слышны в ночь на 27 декабря и утром — РФ атакует ударными дронами.

Ранее мы также информировали, что взрывы в Киеве прогремели 27 декабря в результате ракетной атаки РФ.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
