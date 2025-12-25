Влучання безпілотника в Чернігові — загинула людина

термінова

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про загибель однієї людини та поранення пʼятьох. Це сталося внаслідок влучання окупантів в 5-поверхівку.

Про це Брижинський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Наслідки ворожого обстрілу

У Чернігові зафіксовано влучання армії РФ в 5-поверхівку, внаслідок чого виникла пожежа в квартирі.

Допис Брижинського у Telegram. Фото: скриншот

Відомо що одна людина загинула та п'ятеро — було поранено, серед них є одна дитина.

Допис Брижинського у Telegram. Фото: скриншот

