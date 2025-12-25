Відео
Головна Новини дня Влучання безпілотника в дім у Чернігові — загинула людина

Влучання безпілотника в дім у Чернігові — загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 13:55
Влучання безпілотника в Чернігові — загинула людина
термінова

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про загибель однієї людини та поранення пʼятьох. Це сталося внаслідок влучання окупантів в 5-поверхівку.

Про це Брижинський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Читайте також:

Наслідки ворожого обстрілу

У Чернігові зафіксовано влучання армії РФ в 5-поверхівку, внаслідок чого виникла пожежа в квартирі.

Влучання безпілотника в дім у Чернігові — загинула людина - фото 1
Допис Брижинського у Telegram. Фото: скриншот

Відомо що одна людина загинула та п'ятеро — було поранено, серед них є одна дитина.

Влучання безпілотника в дім у Чернігові — загинула людина - фото 2
Допис Брижинського у Telegram. Фото: скриншот

наг

 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
