Влучання безпілотника в Чернігові — загинула людина

Влучання безпілотника в дім у Чернігові — загинула людина
Дата публікації: 25 грудня 2025 13:55
термінова
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про загибель однієї людини та поранення пʼятьох. Це сталося внаслідок влучання окупантів в 5-поверхівку.
Про це Брижинський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня
Наслідки ворожого обстрілу
У Чернігові зафіксовано влучання армії РФ в 5-поверхівку, внаслідок чого виникла пожежа в квартирі.
Відомо що одна людина загинула та п'ятеро — було поранено, серед них є одна дитина.
