Наркоділок організував на СТО базу для наркотрафіку — отримав вирок разом із спільниками

На Чернігівщині винесено вирок чоловікові, власнику СТО, який організував та очолив злочинну групу для масового збуту психотропних речовин (PVP та амфетаміну). За розробку та реалізацію схеми наркотрафіку лідер групи отримав великий тюремний термін з конфіскацією всього майна, а троє його спільників теж сядуть надовго.

Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, угруповання, до якого організатор залучив свого підлеглого та інших знайомих. Центральною базою для їхньої діяльності слугувало приміщення станції техобслуговування. Саме там зберігали, фасували наркотики та навіть дозволяли їх вживати спільникам та наркозалежним клієнтам.

Поліціянти встановили, що група створила широку клієнтську базу. Розповсюдження PVP та амфетаміну відбувалося за принципом "з рук у руки" або через "закладки". Гроші за товар покупці переказували на банківську картку організатора або сплачували готівкою, після чого отримували координати зі сховком.

У пресслужбі поліції повідомили, що прибуток організованої групи від наркотрафіку щомісяця міг сягати одного мільйона гривень. Підозри шістьом учасникам групи були вручені взимку 2024 року.

Вирок суду

Лідер угруповання отримав покарання у вигляді 11 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Трьох інших фігурантів засудили до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

