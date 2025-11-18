Наркоделец организовал на СТО базу для наркотрафика — получил приговор вместе с сообщниками

Владелец СТО превратил ее в наркобазу — какой приговор суда
На Черниговщине вынесен приговор мужчине, владельцу СТО, который организовал и возглавил преступную группу для массового сбыта психотропных веществ (PVP и амфетамина). За разработку и реализацию схемы наркотрафика лидер группы получил большой тюремный срок с конфискацией всего имущества, а трое его сообщников тоже сядут надолго.
Об этом информирует полиция Черниговской области.
Детали дела
Согласно материалам следствия, группировка, к которой организатор привлек своего подчиненного и других знакомых. Центральной базой для их деятельности служило помещение станции техобслуживания. Именно там хранили, фасовали наркотики и даже позволяли их употреблять сообщникам и наркозависимым клиентам.
Полицейские установили, что группа создала широкую клиентскую базу. Распространение PVP и амфетамина происходило по принципу "из рук в руки" или через "закладки". Деньги за товар покупатели переводили на банковскую карточку организатора или платили наличными, после чего получали координаты с тайником.
В пресс-службе полиции сообщили, что прибыль организованной группы от наркотрафика ежемесячно могла достигать одного миллиона гривен. Подозрения шести участникам группы были вручены зимой 2024 года.
Приговор суда
Лидер группировки получил наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Трех других фигурантов приговорили к десяти годам заключения с конфискацией имущества.
