Наркоделец организовал на СТО базу для наркотрафика — получил приговор вместе с сообщниками

Изъятые вещества во время обыска у подозреваемого. Фото: Нацполиция Черниговщины

На Черниговщине вынесен приговор мужчине, владельцу СТО, который организовал и возглавил преступную группу для массового сбыта психотропных веществ (PVP и амфетамина). За разработку и реализацию схемы наркотрафика лидер группы получил большой тюремный срок с конфискацией всего имущества, а трое его сообщников тоже сядут надолго.

Об этом информирует полиция Черниговской области.

Детали дела

Согласно материалам следствия, группировка, к которой организатор привлек своего подчиненного и других знакомых. Центральной базой для их деятельности служило помещение станции техобслуживания. Именно там хранили, фасовали наркотики и даже позволяли их употреблять сообщникам и наркозависимым клиентам.

Полицейские установили, что группа создала широкую клиентскую базу. Распространение PVP и амфетамина происходило по принципу "из рук в руки" или через "закладки". Деньги за товар покупатели переводили на банковскую карточку организатора или платили наличными, после чего получали координаты с тайником.

В пресс-службе полиции сообщили, что прибыль организованной группы от наркотрафика ежемесячно могла достигать одного миллиона гривен. Подозрения шести участникам группы были вручены зимой 2024 года.

Приговор суда

Лидер группировки получил наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Трех других фигурантов приговорили к десяти годам заключения с конфискацией имущества.

