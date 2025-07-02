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Вкрав мільйони на закупівлі зброї — експосадовець отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:47
СБУ повідомила про підозру експосадовцю Міноборони, який привласнив 33 млн грн на закупівлі озброєнь для ЗСУ
Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому посадовцю Міністерства оборони. Він є фігурантом у справі про розкрадання понад 33 мільйонів гривень, виділених на закупівлю озброєнь для Збройних сил України.

Про це повідомляє СБУ у середу, 2 липня.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Спільно з Міністром оборони правоохоронці викрили схему, що діяла в період з березня 2022 по травень 2023 року під час придбання великокаліберних гвинтівок.

За матеріалами слідства, до оборудки причетні колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства. Навесні 2022 року між ними було укладено контракт на постачання 1125 гвинтівок для фронту.

Однак постачальник відвантажив зброю не у повній комплектації, як це передбачалося договором, а посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку і не уклав додаткову угоду про зменшення вартості.

Розслідування встановило, що ексчиновник та директор компанії вивели у тінь всю суму, яка перевищує 33 мільйони гривень. За цим фактом обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та за привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває експертиза щодо відповідності поставленої зброї тактико-технічним характеристикам, а також слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Вкрав мільйони на закупівлі зброї — експосадовець отримав підозру - фото 2
Затримання фігуранта. Фото: СБУ
Вкрав мільйони на закупівлі зброї — експосадовець отримав підозру - фото 3
Затримання фігурантів справи. Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Харкові вже почали виносити вироки громадянам, які погодилися співпрацювати з Росією. Зокрема, нещодавно було засуджено чоловіка, який передавав російським спецслужбам інформацію про Збройні Сили України.

А в Києві затримали чоловіка, який прикинувся дівчиною і намагався заманити військовослужбовця на побачення для вбивства.

СБУ зброя Офіс генерального прокурора підозра закупівлі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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