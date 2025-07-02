СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Минобороны, который присвоил 33 млн грн на закупке вооружений для ВСУ

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему чиновнику Министерства обороны. Он является фигурантом по делу о хищении более 33 миллионов гривен, выделенных на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает СБУ в среду, 2 июля.

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Детали дела

Совместно с Министром обороны правоохранители разоблачили схему, действовавшую в период с марта 2022 по май 2023 года при приобретении крупнокалиберных винтовок.

По материалам следствия, к сделке причастны бывший директор одного из департаментов Минобороны и руководитель частного предприятия. Весной 2022 года между ними был заключен контракт на поставку 1125 винтовок для фронта.

Однако поставщик отгрузил оружие не в полной комплектации, как это предусматривалось договором, а чиновник Минобороны безосновательно согласовал такую поставку и не заключил дополнительное соглашение об уменьшении стоимости.

Расследование установило, что экс-чиновник и директор компании вывели в тень всю сумму, которая превышает 33 миллиона гривен. По данному факту обоим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за препятствование законной деятельности ВСУ и за присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается экспертиза относительно соответствия поставленного оружия тактико-техническим характеристикам, а также следствие для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Задержание фигурантов дела. Фото: СБУ

Напомним, что в Харькове уже начали выносить приговоры гражданам, которые согласились сотрудничать с Россией. В частности, недавно был осужден мужчина, который передавал российским спецслужбам информацию о Вооруженных Силах Украины.

А в Киеве задержали мужчину, который притворился девушкой и пытался заманить военнослужащего на свидание для убийства.