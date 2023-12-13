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Візит Зеленського США та кібератака на "Київстар" — ефір Новини.LIVE

13 грудня 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Візит Зеленського США та кібератака на "Київстар" — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На оператора стільникової мережі "Київстар" та український мобільний банк "Монобанк" сьогодні, 12 грудня, сталася масштабна кібератака РФ, а український президент Володимир Зеленський поїхав з візитом до США. Про це і не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гості нашої студії військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак; експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко; кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський та політолог Дмитро Васильєв.

Експерти поговорять про спільну конференцію Володимира Зеленського та Джо Байдена, де американський президент заявив, що американський народ не може залишити Україну без допомоги. Окрім того, вони обговорять масштабну кібератаку на мережу "Київстар". Проблеми зі зв’язком охопили всю Україну, зачепивши найрізноманітніші сфери — від мобільної та інтернет мережі до локальних проблем з оплатою проїзду, інфраструктурою міст, роботою банкоматів, поштоматів та оповіщень про повітряну тривогу.

Окрім того, гості студії звернуть увагу на ситуацію з метро у Києві.

Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам.

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